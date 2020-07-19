وذكرت الداخلية التونسية في بيان أن "عملية استخبارية مشتركة بين عناصر من الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن، أفضت للكشف عن إرهابي خطير يتبع لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه: "بتعميق التحريات في شأنه، ثبت أنه تلقى تكوينا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى جاهدا للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إيقافه حالت دون إتمام مخططاته الهدامة".

واختتم بالقول: "بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذن حاكم التحقيق المتعهد بإيداعه السجن".

وتأتي هذه العملية بعد شهور على إعلان الداخلية التونسية عن تمكنها من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن، في أبريل الماضي.

وقال بلاغ الداخلية التونسية: "إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر المتطرفة استغل سلطته على عناصر متطرفة أخرى خاصة الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين إلى المراقبة الإدارية قصد العطس والكحة ونشر البصاق خلال وجودهم في الوحدات الأمنية عند إجراء المراقبة الإدارية".