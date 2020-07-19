ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، فإن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، قد قال السبت، إنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

وجاء إعلان الوزير الكويتي بعد إعلان الديوان الأميري، السبت، أن أمير الكويت، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية.