وأقلعت الطائرة الساعة الثامنة والنصف صباحا وعلى متنها 113 راكبا ضمن الدفعة الثانية، بعد أن أمنت القوات المشتركة الناقل الجوي لنقلهم على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى جزيرة سقطرى.

وأشرف على نقل الركاب قائد قوات الواجب في المهرة، بحضور محافظة المهرة رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة نويجع سعد نويجع، مباركين هذه المبادرة التي قدمها التحالف.

وثمن آل عفرار استجابة التحالف بقيادة السعودية لمطلب أبناء سقطرى، بتوفير طائرات لنقل المواطنين من محافظة المهرة إلى الجزيرة، بعد أن علقوا بسبب سوء حالة البحر، مما قد يؤدي إلى غرق السفن والزوارق المخصصة لنقلهم.