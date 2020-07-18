وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة بالكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 56 ألفا و711 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، من جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.

وطلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48 ألفا و917 حالة.