وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض لعجلة الشهيد العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب.

ولفت الى إن القوات الأمنية بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريباً.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهاد آمر اللواء 59 في هجوم إرهابي شمالي بغداد.

وذكرت الخلية أن عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة، بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد اسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي .

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل المحلل السياسي والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، بعد تهديدات تلقاها من ميليشيات حزب الله العراقي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، بملاحقة قتلة الهاشمي، مشددا على أنه لن يسمح بـ"سياسة المافيا" في البلاد.