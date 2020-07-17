وأظهر مقطع فيديو منشور على "فيسبوك" عددا من أنصار الحزب يتظاهرون في الليل مرددين شعارات داعمة للحزب.

ومن بين الشعارات التي جاءت على ألسنهم: "نحن معك في التغيير.. الشعب معك.. لا للإرهاب في مجلس النواب".

وشكرت صفحة رئيسة الحزب عبير موسي الأنصار، قائلة: "ألف شكر لكم جميعا على الهبة العفوية للاطمئنان علينا"، وأضافت: "لا خوف علينا ما دمتم إلى جانبنا. النضال مستمر".

وفي وقت سابق، طلب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي التدخل "لحفظ الأمن ولو بالقوة"، لفض الاعتصام الذي عرفه المجلس.