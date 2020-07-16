وأعلنت وزارة الصحة المصرية في البيان اليومي عن خروج 591 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها و4067 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.