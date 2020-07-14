وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

وأوردت وزارة الري السودانية في بيان أنها أرفقت مع التقري "مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساس لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، و هو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو الماضي."

هذا ومن المتوقع ان يدعو رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.