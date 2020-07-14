وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أن هؤلاء الأكاديميين الثلاثة من أعضاء المجالس النوعية، وهم الأستاذة في جامعة عين شمس، يمن حماقي، والأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة، عبد المجيد قاسم، والأستاذ في جامعة حلوان، عبد المجيد قاسم.

وأضاف عبد الغفار، أن هذه المجموعة المكونة من 60 عالميا مرموقا حول العالم، تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب علي آثارها.

وأشار إلى أن أكاديميات العلوم في العالم، تقوم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء، من أجل تقديم المشورة المبنية على دلائل علمية حول جائحة كورونا.

من ناحيته، قال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، محمود صقر، إن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى المشاركة في صنع القرار العالمى، فضلا عن تسليط الضوء على جهود مصر فى مجال التعليم والبحث العلمي.

وأوضح أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية فى اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر فى الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية.

وأشار إلى تنوع جهود الأكاديمية بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمساعدة الدولة فى مجابهة "كوفيد 19" وبين إعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي فى هذه الجهود والشراكة فى تنفيذ مشروعات دولية.