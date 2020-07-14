وتأتي هذه الخطوة، بعدما أعلنت السلطات، يوم الاثنين، عن رفع تقييد حركة سير القطارات القادمة من وإلى طنجة؛ وهي من كبرى المدن في البلاد وذات أهمية اقتصادية كبيرة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الرحلات سيعاد تسييرها على محاور "طنجة الدار البيضاء" من خلال القطار السريع المعروف بـ"البراق"، فضلا عن محور "طنجة فاس" عبر قطارات الأطلس.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، إعادة تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية في مدينة طنجة، بعد ظهور بؤر جديدة لـفيروس كورونا المستجد.

ومساء الأحد، أعلنت الداخلية إغلاق المنافذ المؤدية لبعض المناطق بالمدينة ابتداء من منتصف ليل الأحد.

وكشفت أن القرار اتخذ بعد أن تم تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء طنجة، حسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وصباح، ذكر بيان جديد للداخلية أنه تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل مجال مدينة طنجة بأكمله.