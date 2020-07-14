وأضاف وزير الري السوداني أن جولة التفاوض بشأن سد النهضة شهدت تقاربا في ما يتعلق بتصريف المياه إلى سد الروصيرص السوداني.

وأكد عباس أن السودان سيستفيد من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء، شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات، مشيرا إلى قمة إفريقية مصغرة في غضون أسبوع بشأن سد النهضة.

من جانبه، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إنه "لا حل بديلا عن التفاوض في ما يتعلق بسد النهضة"، مضيفا أن "مصلحة السودان العليا هي البوصلة التفاوضية في مباحثات سد النهضة".

وأعلنت وزارة الري المصرية، الاثنين، عن اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي استمرت 11 يوما بشكل متواصل، برعاية الاتحاد الإفريقي، على أن يتم عقد قمة إفريقية مصغرة لمناقشة الملف.

وأوضحت وزارة الري المصرية أن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، عقدت اليوم اجتماعات بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في هذه المسارين.

وتلا اجتماع اللجان الفنية والقانونية، اجتماع آخر ضم وزراء المياه والري في الدول الثلاث، تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب بيان وزارة الري المصرية.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات، غداً الثلاثاء، إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.