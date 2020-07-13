وذكر التعايشي، الاثنين، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم حسم "النقاط الخلافية الست" مع الجبهة الثورية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بإجراء ترتيبات في العاصمة السودانية الخرطوم، للتوقيع على النقاط الست مع الجبهة الثورية، غدا الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، قالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن الاتفاق الوشيك المتوقع مع الجبهة الثورية سيشكل "أساسا للتفاوض مع بقية الحركات المسلحة".

وتقاتل الحركات المسلحة السودانية منذ 2003 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومن أجل ضمان استدامة أي خطوة للسلام في السودان، يشترط مراقبون ضرورة إدارة التنوع الديني والأيديولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء مبدأ المواطنة وانتهاج الديمقراطية كنظام للحكم، إضافة إلى إقامة جيش وطني موحد يعمل وفقا لعقيدة عسكرية صارمة ولا يخضع للتجاذبات السياسية.

وتأتي أهمية هذه الجوانب انطلاقا من الطبيعة الخاصة التي يتميز بها السودان، إذ تعيش فيه أكثر من 500 قبيلة ومجموعة إثنية تتحدث أكثر من 150 لغة.