واتفق الرئيسان تبون وبوتن، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين، على أهمية "تكثيف التشاور الدائم لاسترجاع السلم والأمن في ليبيا"، وفق ما ذكرت مراسلتنا في الجزائر.

وشدد الرئيس الجزائري الذي تلقي مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتن، على "ضرورة وضع حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية".

وفي حوار مطول مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، قال الرئيس الجزائري إن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح تبون أن "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا.. ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية".