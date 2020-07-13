وقالت مصادر مصرية، إن سلطات مطار القاهرة الدولي، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وأشارت المصادر إلى أن الرحلات المغادرة توجهت إلى عدد من دول العالم، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا واليونان وروسيا ونيجيريا والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وأثيوبيا وعمان وبيروت والسودان واليمن.

واستأنفت مصر رحالات الطيران الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تعليق حركة العمل بها منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة كورنا.

وسجلت مصر 82 ألفا و70 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 3 آلاف و858 شخصا، وتجاوز عدد المتعافين من المرض 24 ألف نسمة.

وفي الأول من يوليو الجاري، استأنفت مصر العمل في مطاراتها وفتحت المتحف المصري وموقع أهرامات الجيزة في القاهرة أمام الزوار، للمرة الأولى بعد إغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.