ويقوم بوقادوم بزيارة إلى الجمهورية التونسية، تتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الجزائري: "مرتاحون لمستوى التنسيق مع تونس حول ملف ليبيا، الذي نعتبره مصيريا".

وأضاف: "نأمل أن تشجع جهودنا المشتركة مع تونس أشقاءنا الليبيين على تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصلحة الوطن، بالجلوس لتحقيق تسوية سياسية ليبيبة ليبية".

وشدد على أن "إنقاذ ليبيا واجب تفرضه مقتضيات الجوار والتاريخ المشترك".

كما أعلن بوقادوم أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيقوم بزيارة إلى تونس قريبا.

وفي حوار مطول مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية نشر اليوم الاثنين، قال الرئيس الجزائري إن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.