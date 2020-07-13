وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن عددا من المسلحين أطلقوا النار عند حوالي الساعة 12:45 ليلا باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس، مما "أسفر عن استشهاد أحد العسكريين".

وذكر الجيش اللبناني في بيانه أن مقتل الجندي جاء بعد يوم من "إقدام المطلوب عباس المصري على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته برفقة المدعو جعفر العفي".

وأضاف البيان أن الجنود في الحاجز ردوا على إطلاق النار، "مما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك".

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، الأحد، أن المصري والعفي أصيبا بطلقات نارية، بعدما رفضا الامتثال لأوامر جنود حاجز للجيش في محلة دورس، بالتوقف، ونقلا إلى مستشفى دار الأمل، حيث وصفت حالة أحدهما بالحرجة.