وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي".

وشددت على أن "مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن".

ولفتت إلى "أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية".

وأكدت أن ذلك يتم "استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

التعاون الإسلامي تدين

من جهتها، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المحاولة الفاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاقها طائرات بدون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه السعودية.

وشدد الأمين العام، يوسف بن أحمد العثيمين في بيان على إدانة المنظمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

وجدد "إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح".

وأكد العثيمين دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ووقوف وتضامن منظمة التعاون التام مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

تدمير صاروخين و6 طائرات مسيرة

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، ليل الأحد الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، كذلك عن اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات لمدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.