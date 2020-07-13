وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، كذلك عن اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات لمدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، بحسب ما نقلت وكالة "واس".

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، مؤكدا في الوقت نفسه على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها، عبر رصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.