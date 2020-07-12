وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية في القاهرة أن الحريق شب في سوق توشكى في منطقة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية في القاهرة، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، بسبب مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية.

وأشار البيان إلى أن سبب اندلاع الحرائق، الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يرجع إلى عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وفي أواخر مايو الماضي، أدى انفجار أنبوب غاز إلى نشوب حريق بمنطقة حلمية الزيتون شرقي العاصمة المصرية القاهرة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.