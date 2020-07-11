وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت المنفذين الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل بهدف مكافحة الفساد، وفرض هيبة الدولة.

وخلال زيارته لمنفذ مندلي الحدودي مع إيران، في أعقاب العمليات العسكرية فجر اليوم السبت، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن مرحلة إعادة النظام بدأت، متعهدا بعدم السماح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية.

وخول رئيس الحكومة العراقية القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية.

وقال الكاظمي إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال جوي فجر السبت، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على منفذ مندلي الحدودي مع إيران وسُميت هذه العمليات "أبطال العراق".

وأضاف الكاظمي أن "مرحلة إعادة النظام بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية"، مؤكدا أنه ستكون هناك عمليات كبرى أخرى خلال الساعات المقبلة.

وكان الجيش العراقي أعن عن انطلاق عمليات "أبطال العراق الرابعة" لملاحقة داعش في محافظة ديالى، الواقعة شرقي العراق.

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وتتم هذا العمليات بإسناد جوي من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على صاروخ كاتيوشا، شرقي العاصمة العراقية، كان قد أعد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على صاروخ الكاتيوشا في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث.