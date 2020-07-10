و قال مجلس الوزراء المصري، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر، مشددا على أن وزارة الصحة والسكان تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وأكد المنشور أن البرنامج الخاص بالصحة المصرية، لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائيا.

كما نفى مجلس الوزراء المصري شائعة أخرى تقول إن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، حيث قال إن وزارة الصحة نفت ذلك مؤكدة مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن آمن تماما وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأي أضرار للأطفال.

كما فنّد مجلس الوزراء شائعة صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"، حيث قال في منشور: "استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة "البودرة".

وشدّد المجلس على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.