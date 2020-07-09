وناقش الوزيران سبل المساهمة في معالجة الأزمة الليبية في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار، وفق بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

واتفق وزير الخارجية الجزائري ونظيره الإيطالي على ضرورة تسريع العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا.

وسجل الطرفان توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية.

وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تطرقت المحادثات بين الجانبين، إلى قضايا التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا، خاصة الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري الإيطالي، والمزمع عقده في الجزائر.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في الساحل، وسبل تعزيز التنسيق بينهما، لدعم جهود التنمية في المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار.