وكشف إعلام مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك "سيجري تعديلا وزاريا، التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي".

وفي 29 يونيو، قال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وتسلم منهم مذكرات عن تعديل المسار.

وتعهد حمدوك بـ"الاعتناء بتلك المطالب"، واصفا إياها بـ"الاستحقاقات اللازمة التي لا مناص عنها، من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح".

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن وزراء الخارجية والتجارة والعمل سيغادرون مناصبهم، فيما سيحتفظ وزراء الصحة والمالية بحقائبهم الوزارية.

وأضافت أنه سيجري "تمثيل الجبهة الثورية بـ4 حقائب وزارية و3 مقاعد في المجلس التشريعي".

ويسبق التعديل الوزاري في السودان اتفاقا وشيكا مع الحركات المسلحة. وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن "الاتفاق الوشيك المتوقع مع الجبهة الثورية سيشكل "أساسا للتفاوض مع بقية الحركات المسلحة".