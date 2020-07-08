وذكر شكري، خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن، أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا سيتحقق بتشكيل حكومة يوافق عليها كل الليبيين وبتفكيك المليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروة".

وأضاف "مصر تدعو لهذا حتى يتحقق الحل السياسي والسلمي.. ومن المهم للمجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

في المقابل، ذكر وزير خارجية مصر أن تنظيم داعش الإرهابي "عاد مؤخرا إلى الظهور في ليبيا وهذا أمر مؤسف".

وأردف قائلا "أغتنم الفرصة لأقول إن المجتمع الدولي ملزم بمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وبالتنديد بأي دعم يقدم لهم".

وتابع "نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا يشكل خطرا على شرق المتوسط وعلى مصر ولن نتسامح مع أي تهديد".

وعبر في ختام حديثه عن أمله في أن "يتخلص الليبيون من التدخلات الأجنبية وتعود الحياة الطبيعية".