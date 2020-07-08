وطالب الكاظمي برفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء، واصفا مقتل الهاشمي بأنها "جريمة نكراء"، وذلك في بيان صادر عن مكتبه عقب ترأسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال الكاظمي: "مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وألا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وسيادة القانون سيكون لها دائما الصوت الأعلى والأخير".

وتعرض الهاشمي، الذي يعرف بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله، الاثنين الماضي.

ويظهر الهاشمي، وهو في الأربعينات من العمر، بشكل مستمر على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة التي طالبت بإنهاء الفساد.

وأوضحت المحادثة التي تمت على تطبيق "واتساب"، تلقي الهاشمي تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات حزب الله العراقي، وطلب الخبير الراحل النصح من التميمي بشأن التعامل مع تلك التهديدات.

ونشر الناشط العراقي غيث التميمي محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من ميليشيات حزب الله العراقي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بملاحقة قتلة الهاشمي، مشددا على أنه لن يسمح بـ"سياسة المافيا" في البلاد.