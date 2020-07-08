وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تسجيل 79 حالة وفاة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.