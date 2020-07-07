وكان أحمد بسام زكي، وهو في أوائل العشرينات، هدفا لحملة على موقع إنستغرام الأسبوع الماضي، انطلقت من حساب تضمن منشورات لنساء اتهمنه بارتكاب جرائم جنسية.

ويواجه زكي، بحسب بيان أصدره النائب العام، اتهامات "الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهن، وهتكه عرضهما، وفتاة أخرى" بين عامي 2016 و2020، وكذلك تهمة الابتزاز.

وكانت إحدى الفتيات الثلاث تحت سن الثامنة عشرة وقت الأفعال المنسوب إليه ارتكابها. وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والمنظمات النسائية.

وألقت الشرطة القبض على زكي السبت الماضي. وقال النائب العام المصري في وقت متأخر، الاثنين، إن محكمة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ودعا الأزهر الضحايا إلى رواية ما تعرضن له، كما دعا إلى دعمهن. وقال الأزهر إن ملابس النساء أيا كانت ليست ذريعة للتعدي على خصوصيتهن وحريتهن وكرامتهن.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قضية زكي "رسالة لكل فتاة وسيدة أن تطمئن بأن حقها مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها".