واعتبر آبي أحمد، أن عودة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي يحسب "نجاحا كبيرا" للاتحاد في حل قضايا المنطقة.

وتتواصل المحادثات الخاصة بأزمة السد برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء الري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلي الدول والمراقبين التابعين للاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية.

واستعرض الاجتماع المناقشات التي تمت الأحد، على المستوى الثنائي بين المراقبين الدوليين وكل دولة من الدول الثلاث على حدة، وقامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني ونقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة.

وقالت وزارة الري المصرية، الاثنين، إن الخلافات الجوهرية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، "ما زالت قائمة في الشقين الفني والقانوني".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر قدمت مقترحا متكاملا لحل شامل يلبي طموحات إثيوبيا في التنمية ويخفف من أضرار السد على مصر ويضمن إمداد الشعب الإثيوبي بخمسة وسبعين في المائة من احتياجاته من الطاقة في حالات الجفاف.