وأجلت المحكمة النظر في الطعن إلى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، وقررت التحفظ على صفوت الشريف بعد أن قام بتسليم نفسه، الثلاثاء، لقوات أمن محكمة النقض، كإجراء وجوبي لقبول الطعن على الحكم الصادر بحقه.

يشار إلى أن محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكما بحق الشريف بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، فيما برأت نجله من ذات التهم.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى لإدانته للمرة الثانية، ولم يتبق أمام الشريف إلا الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض.