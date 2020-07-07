وقالت صحف إسبانية، الاثنين، إن القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.



وأضافت هذه المصادر أن سبتة ومليلية كانتا ضمن برنامج زيارات الملك حتى مساء الجمعة الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة الإسبانية.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن إلغاء الزيارة إلى المدينتين الواقعتين شمالي المغرب، جاء لـ"تجنب رد فعل غاضب من الرباط".

وقال أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمرتيل بالمغرب، العمراني بوخبزة، إن إعادة النظر في برمجة الزيارة، "يندرج في إطار الرغبة في عدم تعكير صفو العلاقات بين البلدين، التي تمر بمرحلة مهمة جدا"، وفق ما ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية.