وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تقرر اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد، وفي بقية المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وأوضح البيان أن الهيئة ستتكون من 3 قضاة، بالإضافة إلى عضو ادعاء عام.

يأتي هذا القرار عقب اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الاثنين، من قبل مسلحين على دراجة نارية، عندما كان خارج منزله بحي زيونة في العاصمة بغداد.

ووصف مسؤولون في الحكومة العراقية الحادث بـ"عملية قتل متعمد"، دون أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة معينة، بينما أمر وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ملابسات عملية الاغتيال.

من جانبه، نشر زعيم تيار مواطنيون العراقي، غيث التميمي، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من ميليشيات حزب الله العراقي.

وأوضحت المحادثة التي تمت على تطبيق "واتساب"، تلقي الهاشمي تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات حزب الله العراقي، وطلب الخبير الراحل النصح من التميمي بشأن التعامل مع تلك التهديدات.