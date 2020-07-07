والرقم الجديد لإصابات كورونا في مصر يقل لأول مرة عن حاجز الألف منذ 28 مايو الماضي.

وأشار البيان اليومي الصادر عن الوزارة إلى خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

فيما تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، 76222 حالة، من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.