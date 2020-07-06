وقال إلياس الفخفاخ، خلال زيارته مقر الوحدة المختصة للحرس التونسي ببئر بورقبة بمحافظة نابل، إن الحرب على الإرهاب متواصلة بلا هوادة، مشيرا إلى أنها تبقى أولوية مطلقة في سياسة الدولة التونسية.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على دعم الحكومة التام للمؤسسة الأمنية وحرصها على تحسين الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل قوات الأمن من أجل تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب.

وأشاد الفخفاح بدور المؤسسة الأمنية بكل وحداتها "في الذود عن حرمة الوطن والتصدي لأعداء تونس وضمان أمن التونسيين، من خلال مقاومة كل أشكال الجريمة".

ودعا الفخفاخ إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية، مشددا على ضرورة محافظتها على أعلى درجات الجاهزية في كل الظروف والمراحل التي تمر بها تونس.