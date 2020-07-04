وتواصلت اليوم المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الأفريقي ومراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميريكية والاتحاد الأوروبي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الأفريقي.

وجرى في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ما قدمته الدولتين الآخرين.

ووفق ما ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، فإن "الوفد السوداني أعاد في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق".

وأضاف البيان "وفي الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها".

وتابع "إبرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والإرادة السياسية. وستتواصل الاجتماعات غدا الأحد عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء".