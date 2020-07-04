وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وذكر مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومنذ السبت الماضي، بدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وفتح المطاعم والمقاهي ودورالعبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.