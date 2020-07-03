والجمعة، شنت مقاتلات تركية، سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن استمرار "هذا النهج المرفوض، من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي".

وأضاف: "إن تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية يكشف حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما أكدته مصر مرارا، أن تركيا مصدر رئيسي من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

وأعربت مصر عن "تضامنها الكامل مع العراق، شعبا وحكومة، في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية".

كما دعت كافة الأطراف إلى "احترام السيادة العراقية فعلا وقولا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من مصالح الشعب العراقي".