وواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، التشديد على "استمرار التعاون مع حكومة السراج، بكل إصرار"، بالرغم من التنديدات الدولية للتدخل التركي في الشأن الليبي.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن المسؤولين التركيين يزوران ليبيا، وسيلتقيان بقيادات عسكرية تابعة لحكومة السراج.

وقبل نحو أسبوعين، زار وفد تركي، يضم وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان" وعددا من المسؤولين، العاصمة الليبية.

والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوفاق، السراج، لتناول "مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة"، حسب ما ذكر بيان صحفي لحكومة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارات في وقت تتواصل فيه إدانات عدد من الدول إزاء ما تصفه بـ"التدخل العدواني التركي والدعم العسكري المتزايد للميليشيات في ليبيا".

وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، كما قامت بنقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والجماعات الإرهابية.