ولا تختلف الأرقام الجديدة بشكل كبير على حصيلة الأيام السابقة، علما بأن مصر أنهت حظر التجول في البلاد منذ السبت الماضي، وخففت الكثير من الإجراءات الأخرى.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس بلغ 71299 حالة، من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها و3120 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن تفشي الفيروس وسبل مواجهته، وفق ما نقلت "رويترز".