وقال تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن قوات التحالف دمرت 8 طائرات دون طيار، وأسقطت 4 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة.

وأكد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض، إيراني الصنع.

وأضاف المالكي: "سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية"، مشددا على أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به".

واعتبر أن الحوثيين "رهينة بيد الإيرانيين"، لافتا إلى أن الانقلابيين "لم يلتزموا بالهدنة المعلنة معهم".

وحذر من تعمّد ميليشيات الحوثي إقامة ورشات لصناعة وإطلاق الصواريخ في مناطق سكنية، مؤكدا اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر التحالف أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي، واستجابة للتهديد الذي يمثله الانقلابيون.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي فإن التحالف العربي أطلق العملية العسكرية ضد الحوثيين بعد أن صعّدوا في الآونة الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود.

والأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، الذي أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية مايو، وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.

وفي وقت سابق، نشرت قوات التحالف، مقطع فيديو يوضح كمية الأسلحة الإيرانية، التي تم ضبطها قبالة سواحل محافظة المهرة وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي منتصف أبريل الماضي.