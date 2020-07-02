وأضاف التحالف العربي أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي، واستجابة للتهديد.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف العربي عملية عسكرية ضد الحوثيين بعد أن صعدوا في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

والأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، في نهاية مايو، وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.

وفي وقت سابق، نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوضح كمية الأسلحة الإيرانية، التي تم ضبطها قبالة سواحل محافظة المهرة وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي منتصف أبريل الماضي.

وتعد هذه العملية هي الثانية منذ بداية العام وتكشف بجلاء استمرار إيران في تهريب السلاح لوكلائها الحوثيين في اليمن.