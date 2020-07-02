وشدد الحويج في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" أن حكومة الوفاق، التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير شرعية وأن صلاحيتها انتهت.

وأضاف "نواجه تحديات مشتركة مع اليونان تتمثل في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار".

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، ضرورة خروج تركيا والمرتزقة الموالين لها من ليبيا، مشيراً إلى أن أنقرة تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في هذا البلد.

وخلال لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في طبرق، أكد الوزير اليوناني ضرورة تحقيق حل سياسي بقيادة ليبية.

وفي وقت سابق، لوح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بإمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا.

وأكد لودريان، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون في 13 يوليو الجاري، لبحث الملف التركي، وقد ينظرون في مسألة فرض عقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات على أنقرة، لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

وفي السياق، أعلنت فرنسا، تعليق مشاركتها في عملية بحرية للناتو قبالة سواحل ليبيا إلى حين حصولها على توضيحات بالتزام الحلف حظر الأسلحة إلى ليبيا، على خلفية الانتهاكات التركية.

وكانت باريس قد اتهمت تركيا، باستهداف إحدى فرقاطاتها خلال اعتراض سفينة، يشتبه في انتهاكها للحظر المفروض على ليبيا.