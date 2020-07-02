وأضاف الجبير، في تغريدات على موقع "تويتر"، أن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.

وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية.

ويوم الثلاثاء، أكد مندوب السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، يوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لأجل إنهاء التصرفات الإيرانية غير المسؤولية.

وأضاف المعلمي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن المتوقع هو أن تقدم إيران على مزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

في غضون ذلك، كان مجلس الأمن الدولي قد بدأ مداولاتٍ بشأن اقتراحٍ أميركي، لتمديد حظر سلاح مفروضٍ على إيران، ينتهي في أكتوبر المقبل.

ووسط خشية من معارضة روسيا والصين الاقتراح، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تمديد الحظر، محذّراً من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط، في حال عدمِ المضي بالتمديد.

وأكدت الأمم المتحدة، أن أيران خرقت حظر السلاح المفروض عليها، بموجب الاتفاق النووي، من خلال توريد الأسلحة لجهات عدة.

في المقابل رأى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن رفع حظر الأسلحة لا ينفصل عن الحفاظ على الاتفاق النووي.