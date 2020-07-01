وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية في بيان إن هذا الفيديو القصد منه خلق البلبلة وزرع الفتن.

وتحدث الجزولي الذي أعلن في مناسبات عديدة تأييده لتنظيم "داعش"، في الفيديو الذي تداولته وسائط إعلامية بشكل واسع عن مشروع عنصري لتفكيك السودان ورائه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة وإعتقال 13 ضابط و200 فرد من لجان المقاومة.



ويعتبر الجزولي من الشخصيات المثيرة للجدل في السودان، وتحدث علنا خلال السنوات الماصية عن عداءه للمصالح الغربية في العالم الإسلامي ودعا لضرب الولايات المتحدة وشركاتها وكل مؤسساتها في المنطقة الإسلامية لاستنزافها، بما في ذلك المدنيين.



ولتوصيل رسالته وأفكاره استخدم الجزولي في الفترة الأخيرة قناة طيبة التابعة لرجل الدين المتشدد عبدالحي محمد والتي يعتقد أنها تبث من تركيا حاليا.