ونشر شيخ الأزهر على حسابه الرسمي بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" أن "دفاع مصر عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجبٌ لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون".

وأضاف "إذا كان معلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل".

وطالب شيخ الأزهر المجتمع العربي والأفريقي والدولي بالوقوف إلى جوار مصر للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة.

وتابع: "على المجتمع العربي والأفريقي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر ودون إبطاء إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية، ليبقي نهر النيل دائما شريان خير وسلام".