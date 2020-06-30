وأضاف السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثورة 30 يونيو "رسخت مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وتابع "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ، وما زالت تصنعه في شتى الميادين، وتلهم الإنسانية بما تحققه". وجدد العهد على المضي في معركة العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان بعد شهور من عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي في 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. كما أعلنت الحكومة الجماعة منظمة إرهابية.

وتخوض مصر صراعا مع متشددين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ الإطاحة بالإخوان.

وشن الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد الجماعات المتشددة في عام 2018، مع التركيز على شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر أمنية مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في شمال سيناء.

وقالت المصادر إن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات بشأن إعداد وتخطيط عناصر إرهابية في منطقة جلبانة بشمال سيناء، سلسلة من العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وتم رصد إرهابيين داخل سيارة وهما يراقبان قوات الأمن لاستهدافها، وحينما أدركا أنهما باتا محاصرين، أطلقا النيران بكثافة صوب القوات الأمنية، وعندئذ جرى التعامل معهما.

وعُثر على قطعتي سلاح آليتين بحوزتهما، إضافة إلى خزائن وكمية من الذخيرة وجهاز لاسلكي ومسدس.

وتبين أن المسدس سبق وأن سرقته مجموعة من العناصر الإرهابية عندما هاجمت على أحد أفراد الشرطة وقتلته في أغسطس 2017.