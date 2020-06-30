وأوردت المصادر، أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات حول وجود عناصر إرهابية في منطقة جلبانة، شمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وتم رصد الإرهابيين داخل سيارة وهما يرصدان قوات الأمن لأجل استهدافها، وحينما أدركا أنهما باتا محاصرين، قاما بإطلاق النيران بكثافة صوب القوات الأمنية، وعندئذ جرى التعامل معهما.

وجرى العثور على قطعتي سلاح آليتين بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى خزائن وكمية من الذخيرة وجهاز لاسلكي وقطعة "طبنجة".

وتبين أن قطعة "الطبنجة" جرى الاستيلاء عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة ومقتله في أغسطس 2017.

وأوردت المصادر مقتل الإرهابيين يندرج ضمن مساعي وزارة الداخلية المصرية في تتبع وملاحقة العناصر المتورطة في الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.