كانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد قالت في منشور على "تويتر" في ساعة متأخرة الاثنين إن حريقا نشب في منطقة غرب ميناء عبد الله دون أن تذكر تفاصيل.

وقال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد، في تصريح لتلفزيون الكويت إن 9 مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق الضخم، الذي شب في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله وتقدر مساحتها بـ125 ألف متر مربع.

وأكد أنه لم يسجل وقوع إصابات بشرية، مشيرا إلى أن الأضرار المادية شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، الذين يحاولون احتواء الحريق.