وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان على موقع تويتر إن مجلس الوزراء "وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية".

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الكويت 45524 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 350 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت 36313.

والأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة واحدة، ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قال "لن تكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا".