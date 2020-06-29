وتأتي الدعوة من أجل الاستماع إلى القاضي مازح بشأن خلفيات قراره، الذي أثار جدلا كبيرا في لبنان، وفي حال ثبت أنه ارتكب خطأ قضائيًا، قد يحال إلى التفتيش بعد تقديم استقالته.

ورجحت مصادر لبنانية أخرى أن يقدم القاضي مازح استقالته من منصبه في نفس توقيت الاستدعاء، وألا يستجيب لدعوة استدعائه من مجلس القضاء الأعلى في البلاد.

وأصدر القاضي مازح قبل أيام قرارا غير ملزم يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أو إجراء أي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن "حزب الله".

وجاء في قرار القاضي مازح، الذي أصدره السبت الماضي: "تمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة".

وكانت شيا قد قالت في مقابلة صحفية قبل أيام إن السياسة الأميركية تقضي "بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".

وأفادت السفيرة الأميركية لدى بيروت أن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم الدرجة التي يمكن من خلالها اعتبار أن حكومة رئيس الوزراء حسّان دياب هي في الواقع "كما تقدّم نفسها، حكومة تكنوقراط مستقلة ليست رهينة لحزب الله".

وأشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر بعد ما كنا نأمل به من هذه الحكومة، أي خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات التي يعد الاقتصاد بأمس الحاجة إليها"، في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان.