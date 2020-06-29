وأضاف القاضي أن مركز الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة بمدينة أزمير التركية، وهو أكبر عمق زلزال حدث في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 65 كيلو مترا.

وأوضح أن الشعور بالزلزال في مناطق الدلتا كان أقل من القاهرة والجيزة، كون هذه المنطقة تعتبر طينية، ويحدث فيها امتصاص للهزات الأرضية.

وأكد أنه لم يتم رصد أي توابع للزلزال في مصر، ولم يحدث تأثير مدمر أو انهيارات لمباني.